Meteo, in Sicilia weekend “di fuoco”: picchi di 37 gradi

Le previsioni per il fine settimana

1' DI LETTURA

L’anticiclone africano non lascia il Mediterraneo centro-occidentale, con caldo molto intenso e temperature che superano anche i 40 gradi. Secondo gli esperti di 3Bmeteo, nel fine settimana si posizionerà sul Mediterraneo centrale e l’Italia, dove le temperature continueranno ad aumentare.

Come andrà il fine settimana

“Fino alla fine della settimana saranno il Nordovest, la Sardegna e le regioni centro-settentrionali tirreniche a far registrare i valori termici più elevati, fino a 35/37°C e afa piuttosto intensa”, spiegano. “Al Sud invece un blando flusso di correnti settentrionali in scorrimento sul bordo destro dell’anticiclone conterrà il caldo intenso. Da lunedì e soprattutto entro la metà della prossima settimana le temperature aumenteranno anche al Sud, raggiungendo picchi di 37 gradi in Sicilia”.