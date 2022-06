Meteo, in Sicilia afa record: Italia spaccata in due

temporali e grandine al Nord: ecco i dettagli

Il nostro Paese sarà diviso in due sul fronte meteo, nelle prossime ore. Maltempo al Nord, caldo, afa e punte ben fuori dalla norma, ancora al Centro Sud. Come spiega 3Bmeteo “Il campo di alta pressione d’origine sub-tropicale cederà sul suo bordo settentrionale, per opera di un canale d’instabilità atmosferica che ha interessato la Francia durante gli ultimi giorni. Gli effetti del cedimento saranno evidenti sul Nord Italia, dove sono attesi temporali e grandinate anche di forte intensità. Situazione diametralmente opposta invece sulle regioni centro-meridionali, dove è atteso il picco di questa ondata di caldo: l’anticiclone africano, sarà ancora ben strutturato a tutte le quote, garanzia di temperature di molti gradi superiori alle medie tipiche per il periodo”.

Le regioni meridionali

“Al Centro, si assisterà al transito di velature e stratificazioni compatte con cieli anche grigi e possibilità di qualche isolato fenomeno diurno sull’Appennino e settori tirrenici. Le regioni meridionali invece, sperimenteranno ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche isolata velatura o stratificazione in arrivo dal pomeriggio specie in Campania. Temperature in calo dalla sera al Nord ma con massime ancora elevate, stabili al Centro, in ulteriore aumento al Sud con punte di 40°C su Sicilia, Basilicata e Puglia”.