Meteo in Sicilia, presto la prima ondata di caldo africano

Sull'Isola si potranno toccare temperature molto più alte della media

Al Sud e Sicilia parziali annuvolamenti lungo il settore tirrenico peninsulare e prevalenza di cielo sereno sul resto del meridione al primo mattino con successivo aumento della copertura nuvolosa associata a locali rovesci o temporali sulle aree Appenniniche peninsulari.

Le temperature

Generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni nel corso del tardo pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime in generale aumento. Venti in prevalenza deboli di direzione variabile. Mari poco mossi, da poco mossi a mossi stretto di Sicilia e Jonio.

L’ondata di caldo

Secondo gli esperti ei il meteo.it “dando uno sguardo al comparto europeo possiamo vedere come verso il 13/14 Maggio il possente anticiclone di origine africana potrebbe invadere per la prima volta in stagione buona parte del bacino del Mediterraneo”. In questo caso, si alzerebbero molto le temperature in Sicilia e Sardegna: “Si tratterebbe di una massa d’aria davvero calda per il periodo – spiegano gli esperti – con le temperature che risulterebbero sopra la media anche di 7/8°C. In particolare, proprio in concomitanza con la metà del mese, sulle due isole si potranno toccare punte massime fin verso i 30/32°C”.