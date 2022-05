Meteo, in Sicilia ancora caldo: ecco quando arriverà il picco

Le previsioni per i prossimi giorni seull'Isola

Fa caldo in Sicilia, ma non si è ancora raggiunto il picco delle temperature. Almeno secondo quanto sostengono gli esperti, che per i prossimi giorni prevedono fino a 32 gradi nelle zone più interne dell’Isola, con un vero e proprio anticipo di estate almeno fino al 22 maggio.

Rimonta l’alta pressione

“Un campo di alta pressione di matrice subtropicale garantisce condizioni di tempo stabile tra Campania, Calabria e Sicilia – spiega 3bmeteo – e per di più con connotati termici quasi estivi. Tra lunedì a martedì lievi disturbi in quota determineranno lo sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle ore centrali del giorno con occasione per locali acquazzoni su Appennino campano, Cilento, Pollino e Sila. Temperature in sensibile rialzo”.