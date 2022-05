Meteo in Sicilia, Hannibal non va via: “Caldo come a luglio”

Giorni con temperature in progressivo rialzo per l'alta pressione

Al Sud e sulla Sicilia innocui annuvolamenti bassi lungo le aree costiere tirreniche peninsulari attesi al mattino e poi nuovamente dalle ore serali e notturne; sul restante meridione ampio e prevalente soleggiamento, salvo nubi a evoluzione diurna e brevi rovesci o temporali associati sulle aree appenniniche di Molise, Campania e Basilicata e confinanti aree Pugliesi settentrionali. Temperature minime in flessione sulla Sicilia tirrenica, in lieve rialzo su Campania e nord Puglia, stazionarie altrove; massime in aumento su Puglia ionica e Calabria nordorientale, in leggero calo su rilievi di Molise e Basilicata, senza variazioni sulle altre regioni. Venti generalmente deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio. Mari poco mossi o quasi calmi.

L’alta pressione arriva dal cuore dell’Africa

Giornate particolarmente calde fino al 22 maggio anche in Sicilia, come spiegano gli esperti de ilmeteo.it: “Nei prossimi giorni l’alta pressione africana con l’anticiclone Hannibal, non pare aver intenzione di abbandonare il nostro Paese. Le temperature sono destinate ad elevarsi ulteriormente, così tanto che farà caldo praticamente come a luglio. Il vasto campo di alta pressione che sta influenzando notevolmente l’Italia si estende dal cuore del continente africano fino all’Europa centro-settentrionale ed è alimentato da aria molto calda che ha origine direttamente dal deserto del Sahara, travolgendo l’intera Penisola”.