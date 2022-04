Temperature in risalita

La perturbazione delle ultime ore lascia l’Isola. Al Sud e sulla Sicilia, locali annuvolamenti sulle regioni tirreniche peninsulari con possibili deboli piovaschi a ridosso dei rilievi appenninici e prevalenza di sereno sulle restanti aree.

Farà più caldo

Temperature minime in lieve calo su Campania, Puglia e Sicilia ed in generale aumento altrove; massime in aumento. Venti moderati sud occidentali. Mari molto mossi, da mossi a molto mossi Adriatico e Jonio.