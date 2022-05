Meteo, in Sicilia dopo le piogge sarà estate: le previsioni

Come andrà nei prossimi giorni

Ancora alcuni giorni di insabilità, poi le temperature aumenteranno al Sud e in Sicilia, fino a sfiorare i 32 gradi. Nelle prossime ore, secondo gli esperti di 3Bmetero, atmosfera ancora instabile tra Campania, Calabria e Sicilia con qualche rovescio o temporale durante le ore diurne, specie in prossimità della dorsale appenninica ed i principali comprensori montuosi. Più soleggiato lungo le coste con ampie schiarite alternati a locali annuvolamenti. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2600 metri. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Bel tempo sull’Isola da mercoledì

“Un centro di bassa pressione attiva sul Tirreno – spiega 3Bmeteo.it – sarà foriera di piogge e temporali in particolare sui settori ionici della Calabria e in Sicilia durante le prossime 48 ore; In Campania, non mancheranno le precipitazioni ma saranno meno omogenee ed a carattere intermittente. La perturbazione verrà accompagnata da una sostenuta ventilazione a regime ciclonico, un sensibile incremento del moto ondoso”. Migliora da mercoledì con un aumento onsiderevole delle temperature e un vero e proprio anticipo di estate.