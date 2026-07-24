All'orizzonte c'è una quarta ondata di calore: previsioni

Dopo giorni segnati da temperature elevate, la Sicilia si prepara a vivere un fine settimana con un clima più gradevole. Mentre al Centro-Nord l’arrivo di una perturbazione porterà temporali e un sensibile calo delle temperature, sull’Isola prevarrà il sole con valori termici meno estremi, anche se il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. La tregua, però, durerà poco: dalla prossima settimana è attesa una nuova e intensa ondata di calore africano. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il peggioramento interesserà soprattutto il Centro-Nord, mentre il Sud e la Sicilia resteranno ai margini della perturbazione.

Meteo Sicilia, le previsioni per il fine settimana

Per sabato 25 luglio il tempo si presenterà stabile su gran parte della regione. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi accompagneranno la giornata sia lungo le coste sia nelle principali città dell’Isola, con temperature in linea con il periodo o leggermente superiori nelle zone interne. Anche domenica 26 luglio la Sicilia dovrebbe restare al riparo dai fenomeni più intensi che colpiranno il Centro-Nord. Il sole continuerà a prevalere, mentre eventuali annuvolamenti saranno limitati e senza conseguenze significative sulla maggior parte del territorio regionale.

Temporali sull’Italia, la Sicilia resta ai margini

Lo scenario sarà ben diverso nel resto del Paese. L’avvicinarsi di una perturbazione atlantica porterà un progressivo aumento dell’instabilità già da sabato 25 luglio sulle regioni alpine occidentali, mentre domenica 26 luglio i temporali interesseranno buona parte del Centro-Nord, con fenomeni localmente intensi e possibili grandinate. “A Milano – sottolinea Tedici – si scenderà fino a circa 27 gradi, segnando un valore di ben 4 gradi inferiore alla media climatica del trentennio 1996-2025”.

Prevalgono i bollini verdi

Per sabato 25 luglio ben 26 delle 27 città monitorate saranno contrassegnate dal bollino verde, indice di un rischio molto basso legato alle alte temperature. L’unica eccezione sarà Cagliari, che passerà comunque al bollino giallo dopo i giorni di allerta rossa. Da domenica 26 luglio lo scenario inizierà però a cambiare. Le città con bollino giallo saliranno a otto, concentrate soprattutto nel Mezzogiorno e in particolare in Sicilia, dove le temperature torneranno ad aumentare a Palermo, Catania e Messina. Un lieve rialzo è previsto anche in Molise, Puglia e Calabria, mentre il bollino giallo interesserà anche Sardegna e Umbria.

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Meteo Sicilia, quando torna il caldo africano

Per chi spera in un cambiamento duraturo, le previsioni non sono incoraggianti. Il calo delle temperature sarà infatti temporaneo. “A partire da mercoledì della prossima settimana, iniziando dal Nord, l’Italia sarà investita dalla quarta ondata di calore. I termometri – conclude – sono pronti a segnare di nuovo i 38-39°C in Pianura Padana, a Firenze, Roma e su buona parte del Sud”.

Anche la Sicilia potrebbe tornare rapidamente a fare i conti con un deciso aumento delle temperature, soprattutto nelle aree interne, dopo un weekend che offrirà condizioni più favorevoli per chi ha in programma una giornata al mare o attività all’aperto. Nessuna tregua neanche ad agosto, mese in cui – secondo le previsioni – il caldo africano metterà a dura prova l’Isola.