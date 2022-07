Meteo Sicilia, weekend di fuoco: ecco quando arriva il fresco

Le previsioni per i prossimi giorni sull'Isola

Ancora giornate caldissime sul fronte meteo in Sicilia. “L’ultima settimana di giugno e i primi giorni del mese di luglio trascorreranno all’insegna del caldo intenso e del tempo stabile sulle regioni meridionali italiane , in seguito alla permanenza dell’anticiclone africano”, spiegano gli esperti di 3Bmeteo.

Le temperature massime

“Le massime si attesteranno diffusamente tra i 37 e i 40 gradi nelle aree interne pianeggianti specie tra la Piana di Catania e l’Ennese. Dopo un temporaneo calo termico dal weekend invece è atteso un nuovo deciso aumento delle temperature. La nuova ondata di caldo interesserà le nostre regioni fino al 6-8 luglio”.

I venti da nord

La speranza è che le temperature possano subire un calo anche al Sud: “Da mercoledì 7 luglio – proseguono – un flusso di correnti più fresche e instabili in discesa dal Nord Europa dovrebbe puntare il Mediterraneo centrale, erodendo almeno in parte l’anticiclone africano. Nei giorni immediatamente successivi non è escluso che tali flussi più freschi ed instabili settentrionali possano raggiungere anche le regioni meridionali”.