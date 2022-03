Meteo, in Sicilia temperature in rialzo: ecco come andrà il weekend

Cosa dicono gli esperti sul fine settimana

Al Sud al mattino molte nubi un po’ ovunque con qualche lievissimo fenomeno sul Molise, nonchè su Calabria e Sicilia ioniche, in proseguimento pomeridiano su quest’ultime; seguirà un graduale miglioramento con ampie aperture tra pomeriggio e serata su settore Molisano, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale.

Il freddo si allontana

Temperature minime in aumento sulla Sicilia occidentale, in calo su Puglia, Cilento, e rilievi Calabro-Lucani, senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione al sud peninsulare, in aumento sulla Sicilia tirrenica. Venti deboli orientali sulla Sicilia, deboli da nord sul resto del meridione con residui rinforzi sulle estreme aree ioniche. Mari da mossi a poco mossi, da mosso a molto mosso lo Jonio.