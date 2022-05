Meteo, in Sicilia temperature da record: tutte le previsioni

Anticiclone Hannibal sempre più forte

Ancora bel tempo in Sicilia, sotto l’influenza dell’anticiclone Hannibal, come il resto d’Italia. Il fine settimana si apre all’insegna della stabilità e di tanto sole al Sud e sulle isole maggiori. Come precisano gli esperti di 3Bmeteo, “le temperature saranno in ulteriore rialzo: massime fino a 31-33°C nelle aree interne pianeggianti, tra 25 e 28°C lungo i litorali”.

L’apice dell’ondata di calore

Venti moderati o tesi da Nord sullo Stretto di Messina, moderati da O-ONO su Sibaritide, Lametino, Locride e Sicilia meridionale. Mari: poco mossi il basso Tirreno e lo Ionio sotto costa, mosso il Canale di Sicilia. Tra lunedì 23 e martedì 24 apice dell’ondata di calore con punte fino a 34-35°C.