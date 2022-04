Meteo, in Sicilia torna la primavera: tutte le previsioni

Temperature in aumento sull'Isola. Ecco come andrà

Torna il bel tempo al Sud. Sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia, nuvolosità irregolare inizialmente sul resto del meridione con locali piovaschi al primo mattino tra Calabria, Basilicata e Puglia, ma in rapido in miglioramento e con cielo generalmente sereno dal pomeriggio.

Temperature in aumento

Temperature minime in aumento sulla Sicilia e stazionarie altrove; massime in aumento anche deciso. Venti deboli con locali rinforzi. Mari generalmente poco mossi, mosso il Tirreno, con moto ondoso in diminuzione, da poco mosso a mosso l’Adriatico, molto mosso lo stretto di Sicilia con moto ondoso in diminuzione, localmente molto mosso lo Jonio.