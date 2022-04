Meteo, in Sicilia venti tempestosi: ecco le zone a rischio

Più intensi nelle prossime ore

Al Sud e sulla Sicilia nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa con piogge sparse e locali temporali, in intensificazione serale su Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Temperature minime in aumento sulle regioni meridionali; massime in diminuzione su aree interne di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in aumento altrove. Venti forti da sud-est sulle regioni meridionali, con raffiche fino a burrasca forte, in estensione dal pomeriggio anche alle aree costiere della Campania. Mari da molto mossi ad agitati. LEGGI ANCHE: Eolie, venti a 50 chilometri orari, aliscafi fermi

Dove alzare la soglia d’attenzione

Nelle prossime ore in Sicilia è prevista una intensificazione dei venti. Secondo quanto si legge sul sito del Centro Meteorologico Siciliano, alcune zone dell’Isola sarebbero particolarmente a rischio. “Venti di Scirocco che si abbatteranno, specie dal pomeriggio fra trapanese, palermitano, messinese, Peloritani e comparto etneo con raffiche comprese fra i 70-100 km/h. Particolare attenzione occorre porre su tutto il comparto dei Nebrodi – viene precisato – in quanto l’orografia contribuirà all’esaltazione della ventilazione con raffiche che potranno raggiungere o superare anche punte di 130-150 km/h su località come Novara di Sicilia. In serata graduale attenuazione dei venti a partire da ovest.