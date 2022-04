La primavera stavolta arriva davvero. Cosa dicono gli esperti

Al Sud molte nubi su Campania, Molise e Basilicata tirrenica con qualche debole pioggia, più soleggiato sulle restanti aree ma con graduale aumento delle nubi su Calabria e Puglia garganica con associati deboli fenomeni. Bel tempo sulla Sicilia.

Le temperature

Temperature minime in aumento; massime stazionarie su Campania, Calabria, Puglia meridionale e Sicilia, in calo altrove. Venti in prevalenza forti dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.