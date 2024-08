L'ex numero uno dell'Ars avrebbe deciso di passare con il Mpa

PALERMO – Gianfranco Miccichè, fondatore di Forza Italia in Sicilia, passa al Movimento per l’autonomia di Raffaele Lombardo. Lo scrive il quotidiano ‘La Sicilia’, che descrive lo scenario nel quale sarebbe maturata la scelta dell’ex presidente dell’Ars.

Miccichè saluta FI?

Miccichè, ormai in rotta con i vertici forzisti in Sicilia vicini al governatore Renato Schifani e da tempo iscritto al gruppo Misto di Sala d’Ercole, avrebbe così deciso di accettare la proposta dell’ex governatore Raffaele Lombardo.

“Berlusconi avrebbe approvato…”

Il quotidiano etneo pubblica anche alcune frasi che sarebbero state pronunciate da Miccichè in merito al suo passaggio in casa Mpa: “Anche il presidente Berlusconi avrebbe approvato la mia scelta – avrebbe detto -. Questo, in Sicilia, non è più il suo partito, non è più il nostro partito”.