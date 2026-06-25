 Il Rettore Midiri: "Unipa molto attrattiva, siamo orgogliosi"
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Midiri: “Orgogliosi del primo posto dell’Ateneo Palermo per attrattività”

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Il Rettore commenta il dossier Università 2025 pubblicato dall'Osservatorio economia
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PALERMO- “Essere indicati come il primo Ateneo pubblico d’Italia per attrattività rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Non si tratta soltanto di una posizione in classifica, ma del riconoscimento di un lavoro profondo di trasformazione e crescita che ha coinvolto tutta la nostra comunità accademica negli ultimi anni”. Così il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, commenta il primo primo posto per capacità attrattiva secondo il dossier Università 2025 pubblicato dall’Osservatorio economia che ha analizzato l’andamento delle immatricolazioni negli Atenei italiani sulla base dei dati ufficiali del Ministero dell’Università e della Ricerca.

“Primato testimonia la fiducia dei giovani”

“Questo primato nazionale – prosegue Midiri – testimonia la fiducia che migliaia di giovani e delle loro famiglie ripongono nell’Università di Palermo. Nel corso del mio mandato abbiamo investito con decisione nella qualità della didattica, nell’ampliamento dell’offerta formativa, nell’internazionalizzazione, nei servizi agli studenti, nella ricerca e nelle infrastrutture. Oggi raccogliamo i frutti di un percorso che ha reso il nostro Ateneo sempre più competitivo e attrattivo nel panorama universitario italiano”.

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