Milano, tifoso del Newcastle accoltellato nella notte

Sconosciuto il movente dell'aggressione avvenuta vicino i Navigli

Un tifoso del Newcastle è stato accoltellato a Milano, sui Navigli. Il raid improvviso è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

Ad essere colpito un uomo di 58anni, cittadino britannico che è in città per assistere alla partita di Champions League in programma oggi alle 18.45.

Il 58enne – che era in compagnia di un amico – sarebbe stato accerchiato da sette, otto persone che lo avrebbero colpito con due fendenti al braccio e uno, più profondo, alla schiena.

Soccorso dal 118, il tifoso del Newcastle è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. A preoccupare i sanitari è proprio la ferita alla schiena, ma il quadro clinico è in miglioramento e nelle prossime ore dovrebbe essere dimesso.

Ancora sconosciuti i contorni dell’aggressione. Il branco non ha portato via nulla al 58enne né all’amico che era con lui, un dettaglio che evidentemente fa esclude l’ipotesi della rapina. Dopo il primo intervento di una volante del commissariato Ticinese, a indagare sul raid sono gli uomini della Digos, per verificare se dietro le coltellate ci siano motivi calcistici. La vittima non è stata in grado di fornire dettagli sugli aggressori.