Partorisce a Palermo e muore a Milazzo: la tragedia di Elisa

Al termine dell'intervento la donna è stata portata in rianimazione dove è deceduta per uno "shock settico"

1' DI LETTURA

MILAZZO- Elisa Pierangioli, 40 anni, è morta all’ospedale di Milazzo per una grave setticemia dopo il parto. All’ospedale “Fogliani” era giunta d’urgenza il 31 marzo, proveniente dal pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, dove si era presentata alle prime ore del mattino, lamentando forti dolori al ventre. Aveva partorito con taglio cesareo, quattro giorni prima a Palermo, all’ospedale “Buccheri La Ferla” e dopo altri due giorni di degenza era stata dimessa tornando nella sua abitazione di Galati Mamertino.

Poiché i dolori non accennavano a diminuire, la decisione di rivolgersi ai sanitari di Sant’Agata che a loro volta hanno ritenuto opportuno trasferirla a Milazzo. Giunta al pronto soccorso del “Fogliani” è stato deciso di portarla in sala operatoria. Al termine dell’intervento la donna è stata portata in rianimazione dove è deceduta per uno “shock settico”. I familiari si sono rivolti carabinieri della compagnia di Milazzo che hanno sequestrato la cartella clinica informando la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto che ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia. (ansa)