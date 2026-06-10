 Militello, prelievo di cornee all’ospedale Basso-Ragusa
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Laganga Senzio: “Segno di una cultura della donazione che cresce”
SALUTE
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1 min di lettura

MILITELLO IN VAL DI CATANIA – All’ospedale “Basso-Ragusa” di Militello è stato effettuato un prelievo di cornee da un paziente di 70 anni ricoverato presso l’Unità operativa complessa di Rianimazione del presidio ospedaliero.

La donazione è stata possibile grazie al consenso espresso in vita dal paziente e si è svolta nell’ambito del sistema regionale donazione-trapianti, in raccordo con il Centro regionale trapianti.

Le attività sono state coordinate dall’Uoc di Rianimazione diretta da Gianluigi Morello, con la referente del procurement organi del presidio, Gaetana Gullotta, in collaborazione con la direzione medica guidata da Giacoma Di Martino. Il prelievo è stato eseguito dal dirigente medico Michele Attaguile, dell’Unità di Oculistica di Caltagirone.

Le cornee prelevate sono state successivamente inviate alla Banca degli occhi del Veneto Ets per le verifiche qualitative, microbiologiche e sierologiche previste, finalizzate all’eventuale utilizzo terapeutico.

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“È il segno di una cultura che cresce e si consolida nel territorio”, ha dichiarato il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, sottolineando come la volontà di donazione espressa in vita rappresenti una sensibilità sempre più diffusa.

“La tempestività della risposta organizzativa e l’integrazione tra le professionalità coinvolte confermano il potenziamento della rete aziendale donazione-trapianti”, ha aggiunto il direttore sanitario Giovanni Francesco Di Fede, evidenziando il rispetto rigoroso delle procedure in tutte le fasi del processo.

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