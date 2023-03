Minacce al legale d’ufficio di Messina Denaro: la solidarietà dal Consiglio

Condannato il grave gesto intimidatorio

“In relazione alle minacce rivolte all’avvocato Calogero Montante quale difensore nominato d’ufficio nell’interesse dell’imputato Matteo Messina Denaro, esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega. Merita ferma condanna il grave gesto intimidatorio, che lede il singolo professionista coinvolto, ma anche l’Avvocatura tutta, quotidianamente impegnata nella difesa e tutela dei diritti della collettività”. Lo scrive in una nota il consiglio dell’ordine degli avvocati di Caltanissetta.

Montante è stato nominato difensore d’ufficio di Matteo Messina Denaro ma, dopo aver sollevato un’ipotesi di incompatibilità nel corso dell’ultima udienza del processo, che vede il boss imputato come mandante delle stragi, è stato raggiunto da una telefonata dai toni intimidatori. “Non vuoi difendere Matteo? Nun ti preoccupari” e “Perché non hai difeso Matteo? Sono un suo amico. Vuoi morire?”, ha detto un uomo all’altro capo del telefono. Il legale si è a quel punto presentato al commissariato e ha sporto denuncia per quanto accaduto.