Trasferite in elisoccorso a Firenze

Sono in condizioni gravissime due bambine coinvolte in un incidente stradale lungo l’autostrada del Sole, nel tratto umbro di Fabro. Sono rimaste intrappolate nelle lamiere di un minivan che si è ribaltato. Le bambine sono state trasportate all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Viaggiavano assieme ad altre persone. I feriti sono in tutto sette., ma gli altri non sono in pericolo di vita. Gli agenti della polizia stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. A bordo del minivan c’era una famiglia francese.

Tra le ipotesi anche l’alta velocità e un improvviso malore dell’autista.