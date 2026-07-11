 Minivan si ribalta a Fabro: due bambine in condizione gravissime
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Trasferite in elisoccorso a Firenze
INCIDENTE
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Sono in condizioni gravissime due bambine coinvolte in un incidente stradale lungo l’autostrada del Sole, nel tratto umbro di Fabro. Sono rimaste intrappolate nelle lamiere di un minivan che si è ribaltato. Le bambine sono state trasportate all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Viaggiavano assieme ad altre persone. I feriti sono in tutto sette., ma gli altri non sono in pericolo di vita. Gli agenti della polizia stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. A bordo del minivan c’era una famiglia francese.

Tra le ipotesi anche l’alta velocità e un improvviso malore dell’autista.

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