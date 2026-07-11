Sono in condizioni gravissime due bambine coinvolte in un incidente stradale lungo l’autostrada del Sole, nel tratto umbro di Fabro. Sono rimaste intrappolate nelle lamiere di un minivan che si è ribaltato. Le bambine sono state trasportate all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
Viaggiavano assieme ad altre persone. I feriti sono in tutto sette., ma gli altri non sono in pericolo di vita. Gli agenti della polizia stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. A bordo del minivan c’era una famiglia francese.
Tra le ipotesi anche l’alta velocità e un improvviso malore dell’autista.