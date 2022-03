Mirabella Imbaccari, quattro milioni per prevenzione sismica

I fondi saranno destinati soprattutto alla scuola elementare

CATANIA – Più di quattro milioni di euro: è il finanziamento per la prevenzione sismica strutturale che sarà destinato al comune di Mirabella Imbaccari. Tra le strutture identificate per gli interventi, la scuola elementare sarà quella che riceverà la maggior parte dei fondi. Previsti interventi anche sul Palazzo Municipale e Alloggio Ex Ferrovieri.

“Sono felice e profondamente soddisfatta per le attività intraprese e i traguardi raggiunti – dice Simona Fiscella, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Mirabella Imbaccari – è stato un percorso impegnativo ma che mi ha dato l’opportunità di raggiungere con grande soddisfazione,+ gli importanti obiettivi prefissati. Infatti dopo l’elaborazione e predisposizione del nuovo Piano di Protezione Civile, approvato dal Consiglio Comunale nel settembre 2017, abbiamo fin da subito lavorato per rintracciare le risorse per la messa in sicurezza degli edifici strategici”.

I finanziamenti ottenuti, comunica l’assessore Fiscella, ammontano a 4 milioni 338 mila euro totali, ottenuti con tre diversi Decreti del direttore generale del Dipartimento di Protezione civile: 2 milioni e 400 mila euro sono stanziati per la prevenzione del rischio sismico nel plesso della scuola primaria; quasi 80 mila euro sono stanziati per le valutazioni tecniche e le indagini geognostiche degli edifici scolastici del Comune di Mirabella Imbaccari; un milione e 900 mila euro sono destinati al miglioramento sismico del Palazzo Municipale e dell’Alloggio Ex Ferrovieri.