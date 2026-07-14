Missili iraniani contro due petroliere degli Emirati a Hormuz, un morto

Trump ha annunciato al congresso la ripresa della guerra

Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l’Iran e afferma: “Colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz” e presto anche “l’impianto nucleare di Pickaxe Mountain”.

Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello Stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture Usa in Bahrein.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello Stretto di Hormuz, uccidendo un membro d’equipaggio.

“Il Ministero della Difesa annuncia che le petroliere nazionali Mombasa e al-Bahiyah sono state colpite da due missili da crociera iraniani mentre transitavano nella rotta di navigazione meridionale dello Stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell’Oman”, si legge nella nota. L’attacco ha provocato la morte di “un membro dell’equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa e il ferimento di altri otto, quattro dei quali in modo grave”, ha aggiunto il dicastero emiratino.

Tra i feriti, sei sono indiani e due ucraini, ha specificato Abu Dhabi aggiungendo che le petroliere hanno subito danni a seguito di incendi scoppiati a bordo, successivamente domati. Il Ministero della Difesa degli Emirati ha condannato “questo flagrante attacco, considerato una grave e chiara violazione del diritto internazionale, che minaccia la sicurezza e la stabilità della regione”. Abu Dhabi ha quindi annunciato di “riservarsi pienamente il diritto di rispondere a questa escalation”.

L’esercito della Giordania ha intercettato quattro missili iraniani nello spazio aereo del Paese, ha dichiarato oggi una fonte del Comando generale delle forze armate giordane. I sistemi di difesa aerea “hanno intercettato e abbattuto quattro missili entrati nello spazio aereo giordano dal territorio iraniano nelle prime ore di martedì mattina” senza causare vittime o danni materiali, ha aggiunto la fonte.