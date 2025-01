MIsterbianco, 50 mila euro per la festa di Sant’Antonio Abate

La nota dei consiglieri comunali Mpa

MISTERBIANCO (CATANIA) – La parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Misterbianco riceverà 50 mila euro per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. Lo comunicano in una nota i i consiglieri comunali Mpa di Misterbianco Matteo Marchese, Katia Caruso e Michele Zuccarello.

Per i tre consiglieri si tratta di “un segno di devozione, ma anche un concreto impegno per sostenere le tradizioni che rappresentano storicamente la nostra comunità”.

Misterbianco, il contributo per la festa di Sant’Antonio

Il contributo di 50 mila euro, si legge ancora nella nota, si compone nel dettaglio di 25 mila euro che arrivano grazie al lavoro di Giuseppe Castiglione, su proposta di Matteo Marchese e Katia Caruso, e di altri 25 mila euro grazie al lavoro di Giuseppe Lombardo, su proposta di Michele Zuccarello.

“Nonostante – ricordano i consiglieri – ci troviamo all’opposizione, non facciamo mai mancare il nostro apporto per la comunità di Misterbianco, anche attraverso la sollecitazione della deputazione regionale”.

“Tocca adesso all’amministrazione comunale – continuano i tre consiglieri – guidata dal sindaco Corsaro accelerare per procedere all’apertura della Chiesa di San Nicolò. Non serve ribadire quanto sia importante che la Chiesa sia restaurata e riaperta al culto, in quanto non è pensabile una Festa Grande di Sant’Antonio senza la possibilità di celebrarla in questa storica chiesa della nostra città”.