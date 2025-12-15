Mit: “Fondi del ponte Stretto ricollocati, cantieri nei prossimi mesi”

Ciucci: "Un dovuto adeguamento e allineamento temporale della copertura finanziaria al nuovo cronoprogramma realizzativo"

ROMA – Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è determinato a realizzare il Ponte sullo Stretto e farà di tutto per velocizzare il via ai lavori. Così una nota del Mit, in cui si precisa che il governo ha garantito la copertura finanziaria per l’opera: a causa dell’intervento della Corte dei Conti, sono in corso gli ulteriori approfondimenti richiesti e per questo i fondi sono stati ricollocati perché i cantieri saranno aperti nei prossimi mesi anziché entro fine anno come auspicato.

Ciucci: “Non c’è nessun definanziamento del ponte sullo Stretto”

“Non c’è alcun definanziamento del ponte sullo Stretto di Messina, come ha confermato il ministero delle Infrastrutture. Si tratta di un dovuto adeguamento e allineamento temporale della copertura finanziaria al nuovo cronoprogramma realizzativo, conseguente alla mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess di approvazione del progetto definitivo”. Così L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, all’ANSA.