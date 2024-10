Modena-Palermo 1-2: Gliozzi riapre la gara di tacco – LIVE

La diretta testuale del match tra i canarini e i rosanero

Torna in campo il campionato di Serie B dopo la sosta per le nazionali e il Palermo riparte dalla sfida allo stadio “Alberto Braglia” di Modena.

Modena-Palermo, la partita

Articolo in aggiornamento

48′ – GOL DEL MODENA! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, una conclusione da fuori area di Bozhanaj viene ben letta da Gliozzi che piega la gamba e tocca appena il pallone di tacco che si infrange in rete!

Ore 16.08 – Tanti cambi prima del rientro in campo. Tra i rosanero esce Verre ed entra Ranocchia. Il Modena invece sostituisce Gerli per Di Pardo e Gliozzi per Santoro. A seguire inizia il secondo tempo

45′ + 2′ – Termina il primo tempo al “Braglia”. Doppio vantaggio dei rosanero con Verre e Insigne, in mezzo anche un rigore in favore dei rosanero sbagliato da Henry. Si va negli spogliatoi sul parziale di 2-0 in favore della squadra di Dionisi

45′ + 1′ – GOL DEL PALERMO! Azione magistrale dei rosanero che scambiano benissimo prima di arrivare alla conclusione di Insigne. Il numero 11 dei rosanero anticipa la giocata e col sinistro di contrabbalzo batte Gagno!

45′ – Due minuti di recupero

39′ – Sbaglia Henry! Il numero 20 dei rosa si fa ipnotizzare da Gagno che para il penalty in favore del Palermo!

38′ – Rigore per il Palermo! Ceccaroni viene trattenuto da Di Pardo, poi ammonito, e il direttore di gara indica subito il dischetto

34′ – GOL DEL PALERMO! Di Francesco trova in area avversaria Verre che controlla la sfera con il destro e batte Gagno con il sinistro! Vantaggio dei rosanero a dieci minuti dalla fine del primo tempo

25′ – Giallo per Santoro

24′ – Si rivede il Palermo in avanti con Henry che tenta la conclusione da fuori area respinta da Gagno

20′ – Gol del Modena con Battistella immediatamente annullato perché il numero 5 dei canarini tira troppo la maglia a Gomes prima di andare in gol tanto da lasciarlo senza

11′ – Salvataggio di Ceccaroni sulla linea della porta dei suoi, con la sfera che finisce sul volto di Desplanches e poi lontano dall’area dei rosanero

7′ – Risponde il Modena con una serie di scambi attorno all’area del Palermo terminati con l’intervento di Diakité in scivolata che per poco non fa autorete

2′ – Palo del Palermo! Diakité, dalla destra, trova il cross rasoterra per Henry che anticipa il portiere avversario e colpisce il legno

Ore 15.02 – Primo pallone affidato alla squadra di casa, comincia l’incontro al “Braglia”

Ore 14.59 – Modena e Palermo tornano sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 15.00

Ore 14.36 – Il Palermo rende noto che Stredair Appuah non sarà disponibile per la gara a causa di una sindrome influenzale

Ore 14.25 – Squadre in campo per il riscaldamento prepartita

Modena-Palermo, il tabellino

MODENA: 26 Gagno (Cap.), 5 Battistella, 8 Santoro, 10 Palumbo, 18 Di Pardo, 19 Zaro, 21 Bozhanaj, 23 Caldara, 25 Dellavalle, 27 Idrissi, 90 Abiuso. A disposizione: 1 Sassi, 78 Bagheria, 2 Beyuku, 4 Pergreffi, 6 Magnino, 7 Duca, 9 Gliozzi, 16 Gerli, 24 Oliva, 29 Cotali, 31 Botteghin, 33 Cauz. Allenatore: Bisoli.

PALERMO: 1 Desplanches, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre (Cap.), 11 Insigne, 17 Di Francesco, 20 Henry, 23 Diakité, 26 Verre, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou. A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Rapuano (Rimini). AA1: Politi (Lecce). AA2: Bitonti (Bologna). IV UFFICIALE: Picardi (Viareggio). VAR: Maggioni (Lecco). AVAR: Gariglio (Pinerolo).

MARCATORI: 34′ Verre (P), 45′ + 1′ Insigne (P), 48′ Gliozzi (M).

NOTE: Ammoniti: Santoro (M), Di Pardo (M).