La clip con i gol e le azioni più importanti

Poteva essere un sabato pomeriggio perfetto per il Palermo, ma così non è stato. Allo stadio “Alberto Braglia” di Modena, sotto una pioggia incessante, i rosanero si fanno rimontare dai padroni di casa in un tempo. Il match tra i Canarini e i rosanero termina 2-2, in alto gli highlights dell’incontro.