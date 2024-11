“Molestato nel bagno del centro commerciale Forum, ho paura”

Il racconto di un ventunenne

PALERMO – “Mi trovavo all’interno del centro commerciale Forum a Palermo, stavo attendendo un mio amico e ho avvertito la necessità di andare in bagno, dove sono stato palpeggiato da qualcuno“, è il racconto di un ragazzo di 21 anni che parla con LiveSicilia.it, riferendo la sua versione dei fatti.

L’episodio riferito sarebbe avvenuto due giorni fa, martedì 26 novembre, e lo ha scosso parecchio.

“C’era solamente un signore che si stava lavando le mani, non ho pensato a nulla di male e sono entrato tranquillamente in uno dei bagni. Solo dopo mi sono accorto che non aveva la serratura, ma non sono andato in un altro – racconta -. Ho sentito la porta aprirsi e quando mi sono girato c’era questo signore alle mie spalle. Mi sono spaventato, lui mi ha palpeggiato le parti intime. Ho provato a uscire, lui mi ha spinto dentro, ma io con tutta la mia forza sono riuscito a scappare“.

A quel punto il ventunenne è scoppiato in lacrime, racconta lui stesso. Il giovane riferisce anche di avere contattato gli addetti alla sicurezza del centro commerciale, che non rilascia alcun commento, ma dell’uomo si sarebbero ormai perse le tracce.