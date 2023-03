Farmitalia Saturnia, al PalaCatania passa anche il Casarano

Decisiva per la prima piazza lo scontro diretto di domenica prossima in casa dell’Ortona per l’ultima giornata della regular season

CATANIA – Ancora una sconfitta. Un passo falso che costa caro. Doveva essere un doppio turno casalingo favorevole per confermare il capitolo primo posto. La Farmitalia Saturnia si complica, invece, la vita, cedendo dopo Aurispa Libellula Lecce anche al motivato Casarano, vittorioso meritatamente 3-0 (29-27, 25-21, 25-18). Diventerà decisiva per la prima piazza del girone blu del campionato di Serie A3 maschile lo scontro diretto di domenica prossima in casa dell’Ortona in quella che sarà l’ultima giornata della regular season.

PRIMO SET

Scelte forzate per Waldo Kantor che deve fare i conti con gli infortuni dei due laterali, Piervito Disabato, infortunatosi domenica scorsa contro Lecce, e Roberto Battaglia. Ritorna nel sestetto titolare il centrale Cristian Frumuselu. La partita contro Casarano si rivela molto equilibrata sin dai primi scambi. Non ci si risparmia. La partita è avvincente sin dal primo punto e, nelle battute finali, sciorina tutta la sua bellezza. Casarano, dopo aver annullato 3 set ball a Catania, è trascinato da Cianciotta che smorza l’entusiasmo del numeroso pubblico con il 29-27 finale.

SECONDO SET

La difficoltà maggiore in casa Farmitalia è la gestione della ricezione. Fabroni e compagni non riescono insomma a garantire continuità in questo fondamentale. Casarano forza dai nove metri e prende il margine che gli consente di guidare (15-12, 20-16). L’attacco locale non gira a fronte di un Casarano che viaggia sul 62% in attacco. La schiacciata errata degli uomini di Kantor manda Casarano avanti di due parziali.

TERZO SET

Non ne vuole sapere Casarano di mollare. La formazione pugliese conduce le operazioni, timbrando la differenza a muro e contrattacco (12-8). Il trend rimane immutato sino al 25-18 finale.

Il presidente Luigi Pulvirenti: “Nonostante il momento nero che stiamo attraversando la società crede nel primo posto e nella promozione. Dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo per raddrizzare il corso di una stagione che abbiamo condotto in testa dall’inizio”.

IL TABELLINO

Farmitalia Saturnia-Leo Shoes Casarano 0-3

Farmitalia: Nicotra 4, Frumuselu 1, Fabroni 2, Zappoli 13, Jeroncic 3, Casaro 23, Zito (L), Fichera, Maccarrone ne: Tasholli, Smiriglia. All. Kantor.

Leo Shoes Casarano: Cianciotta 21, Moschese 6, Marzolla 16, Ciupa 10, Matani 4, Fanizza 2, Prosperi (L), Guadagnini 1, Rampazzo, ne: Urso, Peluso, Floris, Ulisse, De Micheli. All. Licchelli.

Arbitri: Sergio Pecoraro e Cristian Palumbo

Set: 27-29, 21-25, 18-25.