Mondello, lavori anti-allagamento dal 2026. Schifani: “Stop ai ritardi”

L'annuncio. La nota della Regione

PALERMO- La borgata palermitana di Mondello sarà liberata dagli allagamenti, grazie ai lavori in programma. Ma non accadrà subito, né prestissimo.

L’annuncio del sindaco

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale – ha detto il sindaco, Roberto Lagalla – per l’adeguamento della rete fognaria e finalmente, grazie a un’attività di collaborazione tra istituzioni, avviamo le procedure per ridurre il rischio idraulico e risolvere il problema degli allagamenti nell’area di Partanna Mondello e nella borgata di Mondello”.

“Assolte, nei prossimi 18 mesi, le procedure di gara, è previsto che le opere vengano avviate nell’aprile del 2026 e che si possano concludere ad agosto 2028″, ha spiegato Lagalla.

La nota del presidente

Ieri, l’annuncio del Comune. Oggi, la nota del presidente della Regione, Renato Schifani. “Questo progetto – dice il presidente Schifani – rappresenta una grande opportunità per gli abitanti di Partanna Mondello, che finalmente vedranno risolto un problema che ha causato disagi e danni per troppo tempo”.

“Un’iniziativa che rappresenta un passo fondamentale verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dimostra l’impegno concreto della Regione Siciliana nel risolvere problemi storici. Non ci limiteremo, però, all’aver stanziato le risorse, ma vigileremo con attenzione affinché l’esecuzione dei lavori avvenga regolarmente e nel rispetto dei tempi contrattuali”.

Stop ai ritardi

“In questi due anni di governo – prosegue Schifani – purtroppo abbiamo dovuto prendere atto, in tutta l’Isola, di ritardi cronici che, in alcuni casi, hanno compromesso l’esecuzione di opere essenziali, con il rischio di perdere finanziamenti preziosi. Spesso è capitato, infatti, che allo stanziamento dei fondi non sia seguito l’avvio dei cantieri. Questo non avverrà più. Siamo determinati a garantire il successo di questo intervento e di tutti quelli da noi finanziati per il bene della nostra comunità”.