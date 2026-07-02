 Mondello, società Italo Belga: la novità sugli abbonamenti
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È in fase avanzata il completamento dell'organico stagionale necessario alla piena operatività dei servizi
PALERMO
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PALERMO – È stata avviata la fase di riconferma degli abbonamenti del lido Valdesi, riservata agli utenti degli anni precedenti, mentre continuano le attività di allestimento delle ulteriori aree dedicate agli abbonamenti, Onde Beach e Stabilimento, che saranno rese disponibili con il completamento dei lavori. Lo rende noto la società Italo Belga che gestisce in concessione parte della spiaggia di Mondello, a Palermo.

È inoltre in fase avanzata il completamento dell’organico stagionale necessario alla piena operatività dei servizi, con assunzioni già perfezionate per il personale destinato alle diverse attività previste sulla spiaggia.

Per agevolare cittadini e bagnanti, sono inoltre disponibili sul sito della società le prenotazioni online per i servizi giornalieri, che consentono di verificare la disponibilità e riservare la propria postazione. La società ha anche partecipato al confronto con il Comune sui temi della pulizia, della gestione dei rifiuti e del coordinamento degli interventi sull’area di Mondello.

Anche quest’anno, inoltre, è stata definita con RAP un’apposita convenzione per potenziare il servizio di ritiro, trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti urbani raccolti nelle aree di competenza della società.

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