Monreale, al via il monitoraggio anti-incendio con i droni

Ci sarà un controllo h24 delle zone più a rischio

MONREALE (PALERMO) – Al via il piano di monitoraggio e sorveglianza aerea del territorio di Monreale per contrastare la piaga degli incendi boschivi. L’assessore alla protezione Civile e vicesindaco, Giuseppe Di Verde, ha dato ufficialmente il via al servizio già operativo fino al 30 settembre, che vedrà l’impiego dei nuovi droni acquistati dall’amministrazione comunale.

Per questa campagna di prevenzione, il Comune di Monreale fa sapere di essersi dotato di una tecnologia d’eccellenza: due droni FireHound di ultima generazione, prodotti dalla Vector Robotics. Si tratta di strumentazioni all’avanguardia progettate specificamente per il monitoraggio di ampie aree a rischio.

Il controllo dei velivoli e la gestione delle operazioni sul campo sono affidati direttamente agli agenti della polizia municipale. I flussi video e i dati termici inviati dai droni permetteranno alla centrale operativa e alle squadre di terra di intervenire in tempo record.

“Facciamo un salto di qualità nella tutela del territorio”

“Con l’avvio di questo servizio facciamo un salto di qualità enorme nella tutela del nostro territorio – commenta Di Verde – Monreale è il primo comune in Sicilia a dotarsi dei droni FireHound, a dimostrazione di come la tecnologia possa e debba essere al servizio della sicurezza ambientale. Grazie al lavoro della nostra Polizia Municipale e a questi occhi invisibili ma potentissimi, saremo in grado di monitorare h24 le zone più a rischio, scoraggiando i malintenzionati e intervenendo prima che sia troppo tardi. La prevenzione è la nostra arma migliore”.