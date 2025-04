Monreale, Caruso: “Il passaggio conferma che FI è punto di riferimento”

Intravaia: "Forza Italia la forza politica più consistente a Monreale"

MONREALE (PALERMO)- “Questo passaggio è la conferma che Forza Italia rappresenta, oggi più che mai, il punto di riferimento sicuro in Sicilia per quanti credono in una politica concreta, radicata nel territorio e al servizio delle comunità locali”, dichiara Marcello Caruso.

“Ringrazio il sindaco Arcidiacono, il deputato regionale e presidente del consiglio Intravaia, gli assessori, i consiglieri e tutti gli amministratori per la fiducia accordataci. Una fiducia che per noi si traduce in una grande responsabilità: lavorare con impegno per rispondere alle esigenze di Monreale, valorizzandone il patrimonio storico, culturale e naturale, e garantendo servizi efficienti ai cittadini. La complessità e la vastità delle realtà siciliane richiedono una visione unitaria e competente, ed è ciò che Forza Italia intende promuovere”.

L’adesione del gruppo si inserisce in un percorso di rafforzamento del partito nel territorio e nelle comunità, e sottolinea l’attenzione di Forza Italia verso le amministrazioni locali come motore di sviluppo, sempre con una grande visione legata ai nostri valori europeisti ispirata ai principi dei moderati che si riconoscono nel partito popolare Europeo, si legge in una nota.

“Con orgoglio accogliamo questa squadra, che condivide i nostri valori di efficienza, tutela delle tradizioni e attenzione al bene comune”, conclude Caruso. “Monreale avrà in Forza Italia un alleato determinato per costruire un futuro di crescita e innovazione, nel solido solco del centro-destra”.

“Forza Italia a Monreale è la forza politica più consistente, potendo contare su ben 10 consiglieri comunali, il vicepresidente e il presidente del Consiglio, tre assessori, il vicesindaco e il sindaco. Questa è la nostra squadra, ufficializzata alla presenza del coordinatore regionale del partito Marcello Caruso”. Lo dice il deputato regionale di FI Marco Intravaia.

“In questa giornata così speciale per tutti noi, voglio esprimere grande soddisfazione e gioia per l’opportunità di continuare il proficuo percorso che ormai da anni mi lega all’amico sindaco Alberto Arcidiacono, cui va la mia più sincera gratitudine, nelle fila di Forza Italia” aggiunge Intravaia.

“Un risultato raggiunto grazie al coordinatore Caruso e a quello provinciale Pietro Alongi, inserito con coerenza ed armonia nel progetto cui lavorano instancabilmente il segretario nazionale Antonio Tajani e il presidente della Regione Renato Schifani”.