Monreale, il consigliere Pillitteri aderisce alla Dc

Lascia Diventerà Bellissima, dove ricopriva il ruolo di capogruppo

1' DI LETTURA

MONREALE (PA) – Il consigliere comunale di Monreale, Flavio Pillitteri, lascia il gruppo Diventerà Bellissima e aderisce alla Dc.

Dopo avere formalizzato presso l’ufficio di presidenza del Consiglio le dimissioni da capogruppo e dal gruppo consiliare di Diventerà Bellissima, il consigliere comunale Flavio Pillitteri, in questa prima fase aderirà formalmente al gruppo misto, non avendo ancora la possibilità di formare il Gruppo della Nuova DC.

“È arrivato il momento, vista la mia storia politica e quella del gruppo politico, che mi pregio di rappresentare, di fare ritorno a casa“, sono queste le prime parole del Consigliere Flavio Pillitteri.

“In questi anni è stata palese la mancanza di regole dettata dall’assenza dei partiti politici. Ringrazio il commissario regionale Totò Cuffaro e il commissario cittadino Giovanni Vaglica, per la vicinanza e l’affetto mostrato, nei prossimi giorni faremo il punto della situazione e, successivamente, inizieremo tutte quelle interlocuzioni, con le altre forze politiche di centro destra e centro sinistra, volte all’individuazione del candidato sindaco per le amministrative del 2024. Un sentito ringraziamento – ha concluso Pillitteri – va ai miei ex colleghi del gruppo consiliare per il lavoro sin qui svolto”.