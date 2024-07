Di Francesco decide il test contro il Monza: il Palermo vince di misura

La gara è stata la terza e ultima amichevole del ritiro in Valtellina

Finisce nel migliore dei modi il ritiro a Livigno del Palermo. A Temù, in provincia di Brescia, i rosanero hanno affrontato il Monza nell’ultimo test amichevole della preparazione estiva pre campionato in Valtellina. La compagine guidata da Alessio Dionisi si è imposta per 1-0 grazie alla rete di Di Francesco, mostrando miglioramenti fisici e tattici alla fine della prima parte del ritiro.

La formazione iniziale scelta da Alessio Dionisi è sempre basata sul 4-3-3. Tra i pali va Gomis, in difesa ci sono Diakité, Lucioni, Graves e Buttaro. Gomes viene schierato ancora in mezzo alla linea mediana, con ai suoi lati Saric a destra e Ranocchia a sinistra. In avanti Insigne e Di Francesco sono gli esterni a supporto di Brunori. Bella cornice di pubblico al campo sportivo di Temù, con tanti tifosi rosanero accorsi per assistere alla gara amichevole.

Monza-Palermo, la decide Di Francesco

Nel primo tempo i rosanero giocano stretti e corti, cercando di far male al Monza in ripartenza o con un pressing alto. E la strategia funziona, perché al minuto 8 Di Francesco ruba la sfera sulla sinistra, prende il centro del campo guadagnando qualche metro e fa partire un tiro perfetto con il destro che tocca il palo e si insacca alle spalle dell’estremo difensore del Monza. I primi 45 minuti si esauriscono con il vantaggio parziale dei rosanero, che proseguono il match ben messi in campo in fase difensiva e senza concedere un tiro in porta alla squadra di mister Nesta.

A inizio ripresa l’unico cambio effettuato da Dionisi è Di Mariano per Insigne, con Di Francesco che si sposta sulla corsia di destra. Nel secondo tempo il Monza esce allo scoperto e inizia a rendersi pericoloso a più riprese, impegnando diverse volte i guantoni di Gomis. Al 62’ Peda prende il posto di Lucioni, mentre Vasic va a sostituire Ranocchia e si piazza alla destra di Gomes. Al minuto 70, invece, è il turno di Nikolaou, che fa l’esordio in rosanero prendendo il posto di Graves. A seguire entra in campo anche Devetak per Di Francesco.

Al 76’ arriva invece il momento di Henry, che sostituisce Brunori e va a fare il centravanti. Spazio anche per Damiani al posto di Gomes. Negli ultimi minuti di gioco va a riposarsi Diakité, con Broh che viene schierato in posizione di esterno alto. Il Palermo, dunque, regge i colpi del Monza che vuole pareggiare il risultato. Provvidenziali, in alcuni casi, gli interventi di Gomis. Al termine dei 90 minuti, i rosanero riescono a portare la vittoria a casa nel test amichevole contro i biancorossi.