La 68enne aveva riportato gravi traumi.

È morta la donna di 68 anni coinvolta nei giorni scorsi in un grave incidente avvenuto all’interno del padiglione H del Policlinico universitario Gaetano Martino di Messina.

Le sue condizioni erano apparse subito critiche dopo l’accaduto e il personale sanitario l’aveva trasferita d’urgenza al pronto soccorso, disponendo successivamente il ricovero nel reparto di Rianimazione.

Incidente al Policlinico di Messina, morta donna di 68 anni

Nelle ultime ore l’équipe medica dell’ospedale ha avviato le procedure previste per l’accertamento della morte cerebrale della paziente, che aveva riportato lesioni molto gravi.

Secondo una prima ricostruzione, la 68enne sarebbe precipitata lungo una rampa di scale all’interno della struttura sanitaria. Durante la caduta sarebbe stata inoltre colpita da alcune scatole che, per cause ancora da chiarire, sarebbero scivolate da un carrello presente nella zona.