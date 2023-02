Morta dopo un’operazione al pancreas, medico condannato

Due anni ai quali si aggiunge il risarcimento

MESSINA – Il tribunale di Messina ha condannato a due anni il professore Salvatore Lazzara per omicidio colposo per la morte il 27 febbraio 2017 di Lucia Sigari, 59 anni, dopo un’operazione al pancreas.

Chi è il chirurgo condannato

Salvatore Lazzara, chirurgo, dovrà anche risarcire i parenti, in solido con l’azienda ospedaliera Policlinico di Messina. Assolto invece l’anestesista Roberto Messina. Inizialmente erano 7 i medici indagati per il caso della signora Sigari. La donna era stata ricoverata all’ospedale universitario il 3 febbraio perché in viso le si era acceso un preoccupante colorito giallastro.

L’intervento chirurgico

Ricoverata al reparto di Chirurgia generale, i medici dopo vari accertamenti le diagnosticano un tumore al pancreas e una sofferenza cardiaca. Secondo i consulenti della vittima dopo l’operazione la paziente usciva dalla sala operatoria incosciente e portata in terapia intensiva dove per circa tre ore veniva sottoposta a terapia per stabilizzarla. Sigari non rispondeva e in serata era stato chiamato Lazzara che aveva deciso – secondo quanto emerso al processo – di continuare l’inutile monitoraggio anziché intervenire per bloccare un’emorragia in corso, che avrebbe salvato la vita alla signora, come hanno sostenuto in giudizio i tre consulenti del Pm e i due delle parti civili.