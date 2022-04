Una vita per la danza, addio a Milena Mirri Dispenza

Le sue allieva la ricordano come 'La maestra"

Lutto nel mondo della danza. Si è spenta Milena Mirri Dispenza, aveva 91 anni. “Vogliamo pensare che ad accompagnarla nell’ultimo atto della sua vita sia stato un Notturno di Chopin o un Valzer di Strauss, musiche che coreografò tante volte per le allieve”. Nata nel 1931 mosse i primi passi di danza presso la Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, durante la Seconda Guerra Mondiale, dove conseguì il diploma di prima ballerina. Dopo la Liberazione partecipò alla rinascita del balletto in Italia presso il Teatro San Carlo di Napoli, sempre in ruoli di primo piano.

L’arrivo a Palermo

Giunta a Palermo nel 1953 diede avvio all’attività più importante della sua vita: l’insegnamento della danza. Le allieve che hanno frequentato la sua scuola – attiva per oltre cinquant’anni – la ricordano come “la maestra”. L’ultimo saluto alla maestra Dispenza avrà luogo mercoledì 13 aprile alle ore 11,30 presso la chiesa di San Pietro e Paolo (via F. Bentivegna, 62/b Palermo).