La madre è ricoverata in Rianimazione

Non ce l’ha fatta Leonardo, il neonato di cinque mesi rimasto gravemente ferito nel violento incidente avvenuto sulla tangenziale Casteggio-Voghera. Il piccolo è morto al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era stato trasportato in condizioni disperate dopo uno scontro frontale tra due automobili.

Morto bambino di 5 mesi, la ricostruzione

L’incidente in cui è morto il bambino di 5 mesi è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 29 giugno. Il neonato viaggiava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte insieme alla madre, una donna di 35 anni, mentre al volante dell’auto si trovava un uomo di 60 anni. Sull’altro veicolo viaggiava invece un automobilista di 57 anni.

Lo scontro tra le due auto è stato particolarmente violento. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il bambino era già in arresto cardiaco. I sanitari sono riusciti a rianimarlo sul luogo dell’incidente prima del trasferimento d’urgenza, in codice rosso, al Policlinico San Matteo di Pavia. Nonostante i tentativi dei medici, il piccolo è deceduto nelle ore successive.

Schianto in tangenziale, come stanno i feriti

Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente. La più grave è la madre del neonato, residente a Broni, nel Pavese. La donna è stata trasportata in elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Alessandria, dove è ricoverata nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.

Feriti anche i due conducenti delle vetture coinvolte. L’uomo di 60 anni è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Poliambulanza, mentre il 57enne è stato ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, entrambi in codice giallo.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire la dinamica del frontale.

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