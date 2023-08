È morto Riccardo Laganà, membro del CdA Rai: aveva 48 anni

A darne notizia è l'azienda. "Dolore profondo"

1' DI LETTURA

ROMA – Si è spento, improvvisamente, Riccardo Laganà, membro del Consiglio d’Amministrazione della Rai; aveva 48 anni. A darne notizia è l’azienda.

“Un dolore profondo per tutta la Rai”

“L’improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la ‘sua’ Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il Servizio Pubblico”, dicono la presidente dell’azienda, Marinella Soldi, e l’amministratore delegato, Roberto Sergio.

Inizia a lavorare in Rai nel 1996

Laganà nasce a Roma nel 1975, diviene perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed esperto in linee di telecomunicazioni e impianti. Assunto in Rai nel 1996, lavora per molti anni come tecnico della produzione nel centro di Roma. Nel luglio 2018 viene eletto componente del CdA dall’assemblea dei dipendenti della Rai, ruolo in cui viene confermato a giugno 2021.