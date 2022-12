Moto e carro frigo si scontrano: morti due giovanissimi

Il mezzo pesante, come raccontato da alcuni testimoni, sarebbe passato con il rosso

Tragico incidente alla Garbatella, a Roma, questa mattina intorno alle 6.30. Due ragazzi di 18 anni, a bordo di un motorino, hanno perso la vita dopo essersi scontrati con un carro frigo sulla circonvallazione Ostiense.

I giovanissimi si chiamavano Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese. L’incidente è avvenuto questa mattina tra un distributore di benzina e la chiesa di Santa Galla. Alcuni testimoni hanno raccontato che il mezzo pesante sarebbe passato col rosso.

Sul posto sono accorsi subito i mezzi del 118, inutili i tentativi di rianimare i due giovani, uno di loro è morto sul colpo, l’altro dopo il ricovero in ospedale al San Giovanni. La strada è stata chiusa al traffico, in modo tale da permettere i rilievi da parte della polizia locale. Deviate le linee dei bus. Ricoverato in ospedale anche l’autista dell’autocarro, un romeno di 41 anni, che non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo si è fermato a prestare soccorso dopo l’incidente ed è risultato negativo a alcool e droghe.