“Movida sicura”, controlli delle forze dell’ordine e zero incidenti

Polizia, carabinieri e finanzieri: sabato in strada

CATANIA – Dal Castello Ursino a San Cristoforo, da piazza Bellini a via Vittorio Emanuele. È stato un nuovo sabato di controlli, presidi delle forze dell’ordine e multe nella città di Catania. Non si ferma il dispositivo di sicurezza per la Movida, voluto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. E anche questo fine settimana non si segnalano incidenti.

Il dispositivo, insomma, sta dando i suoi frutti. L’ordinanza del questore di Catania Giuseppe Bellassai era diretta a tutte le forze di polizia. E ha portato uomini e donne in divisa a presidiare le zone più battute dai giovani e dai frequentatori, in generale, dei locali del centro.

Le multe a piazza Bellini

La polizia, con la Scientifica, il reparto mobile e con la Guardia di Finanza, sotto il coordinamento di un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, hanno assicurato un pattugliamento fisso e mobile in piazza Bellini e le vie limitrofe.

Si è scongiurata la sosta selvaggia, l’accesso di motocicli nella zona pedonale e rischi per le persone. Identificate 143 persone, di cui 26 con precedenti penali e 82 veicoli, riscontrando 8 violazioni al codice della strada. Eseguiti anche controlli negli esercizi commerciali.

Lotta allo spaccio a San Cristoforo

In piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato equipaggi dei Carabinieri. A San Cristoforo, nella zona del Castello Ursino, in via Vittorio Emanuele, l’azione dei militari dell’Arma, con 2 equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e due Gazzelle del Radiomobile, ha contrastato anche lo spaccio e i furti.

Qui sono state controllate 77 persone e 37 veicoli (elevate 7 multe). E un giovane di Adrano, trovato in possesso di un involucro contenente un grammo di marijuana, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. Inoltre, nella zona che porta al Castello Ursino, i Carabinieri hanno vigilato anche sull’osservanza del divieto di circolazione di auto, senza riscontrare particolari problematiche.