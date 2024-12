New York, Bilbao, Palma di Maiorca e Bristol: i nuovi voli da Palermo

Il commento dell'Ad di Gesap Vito Riggio

PALERMO – La stagione estiva dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo si arricchisce di due nuovi voli diretti della compagnia easyJet: Palma di Maiorca e Bristol.

Il collegamento con la località balneare e capoluogo dell’isola spagnola Maiorca partirà a giugno e proseguirà fino ad agosto, lunedì e venerdì. La seconda rotta, Bristol, scatterà dal 26 giugno fino a ottobre, giovedì e domenica.

Tra le novità già annunciate nella summer 2025 troviamo il diretto per Newark della United, la conferma da parte di Neos per i voli diretti con destinazione New York, e Volotea con Bilbao e Heraklion.

“La stagione estiva si preannuncia ricca di novità e voli – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano – Il nostro obiettivo è quello di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, con il completamento dei lavori dell’infrastruttura aeroportuale, tenendo presente che chiuderemo l’anno a circa nove milioni di passeggeri in transito, replicando il record dello scorso anno con un milione di passeggeri in più, con oltre il trenta per cento da voli internazionali”.