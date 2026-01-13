La donna era affetta da demenza senile

NOVARA – Un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni, da tempo affetta da demenza senile, per poi rivolgere l’arma contro di sé, togliendosi la vita. È, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la tragedia familiare che si è verificata a Cameri, in provincia di Novara.

L’arma era regolarmente detenuta dall’uomo, che era un collezionista

L’allarme è arrivato in tarda mattinata e sul posto sono accorsi i carabinieri e il medico legale, che ha constatato il decesso delle due persone. Indagini in corso per escludere altre cause.

