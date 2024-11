Novità bollette luce e gas: dal 2025 nuove regole

Tutte le novità sulle bollette della luce e del gas in vigore dal 1 gennaio 2025: consumatori tutelati

Per le bollette della luce e del gas, dal 1 gennaio 2025, entreranno in vigore nuove regole mirate soprattutto alla tutela dei consumatori.

Lo scopo di queste nuove regole per le bollette della luce e del gas è quello di fornire ai consumatori maggiore trasparenza nella sottoscrizione dei contratti, tutelando quelle situazioni in cui i contratti sono stipulati fuori dai locali commerciali o in via telefonica.

Bollette luce e gas: ecco come saranno tutelati i consumatori

L’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, tramite un comunicato stampa ha dichiarato che a partire dal 1 gennaio 2025 i contratti stipulati per la luce e per il gas al di fuori dai locali commerciali e in via telefonica dovranno essere sottoscritti su documenti cartacei o elettronici.

La tutela del consumatore si estende anche alle comunicazioni di variazioni contrattuali, come quelle unilaterali, automatiche e relative al rinnovo.

I mezzi di comunicazioni principali da usare per il contratto delle bollette della luce e del gas

Le comunicazioni e le variazioni riguardati le bollette della luce e del gas dovranno essere trasmesse tramite un supporto durevole che permetta al cliente di conservare tali informazioni e avere l’opportunità di poterle consultare ogni qualvolta sia necessario.

I principali mezzi di comunicazione che dovranno essere utilizzati sono: posta cartacea e strumenti digitali come ad esempio email, sms, il testo sul sito internet del venditore o sull’app del venditore.

Nel caso in cui le comunicazioni avvengano tramite sito internet o app il venditore ha l’obbligo di mandare una comunicazione via sms o notifica. Per i contratti stipulati in via telefonica sarà necessario che il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto (cartaceo o elettronico) con tutte le condizioni contrattuali.

Per maggiori informazioni è possibile scaricare il comunicato stampa dell’ ARERA

Termine ultimo per le comunicazioni sulla modifica del contratto

La delibera ARERA 395/2024/R/com impone ai fornitori di energia di comunicare al cliente, con almeno 3 mesi di anticipo, qualsiasi variazione unilaterale o rinnovo contrattuale. Questo termine può scendere a un mese solo se il nuovo contratto prevede costi inferiori per il cliente.

Nel caso in cui il venditore non rispetta il termine di preavviso, è tenuto a versare un indennizzo automatico al cliente finale.

