La sequenza ufficiale

ROMA – Ufficiale la combinazione vincente del concorso Superenalotto di venerdì 8 maggio. Questi i numeri fortunati: 8, 16, 41, 47, 51, 90. Numero Jolly: 82. Numero Super Star 69.

Le quote del Superenalotto di venerdì 8 maggio 2026

Queste le quote del Superenalotto di venerdì 8 maggio 2026. Nessun 6 e nessun 5+1. I sei giocatori che hanno totalizzato cinque punti vincono 25.057,14 euro. Ai 565 giocatori che hanno centrato 4 numeri vanno 272,61 euro. Sono 21.037 i giocatori che hanno totalizzato 3 punti: a loro vanno 21,95 euro. Per i 319.451 che hanno centrato 2 punti la vincita è di 5 euro.