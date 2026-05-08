 Superenalotto, la combinazione vincente di venerdì 8 maggio
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Superenalotto, estrazione di venerdì 8 maggio: i numeri fortunati

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ROMA – Ufficiale la combinazione vincente del concorso Superenalotto di venerdì 8 maggio. Questi i numeri fortunati: 8, 16, 41, 47, 51, 90. Numero Jolly: 82. Numero Super Star 69.

Le quote del Superenalotto di venerdì 8 maggio 2026

Queste le quote del Superenalotto di venerdì 8 maggio 2026. Nessun 6 e nessun 5+1. I sei giocatori che hanno totalizzato cinque punti vincono 25.057,14 euro. Ai 565 giocatori che hanno centrato 4 numeri vanno 272,61 euro. Sono 21.037 i giocatori che hanno totalizzato 3 punti: a loro vanno 21,95 euro. Per i 319.451 che hanno centrato 2 punti la vincita è di 5 euro.

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