Nuoto Catania contro Roma Nuoto nel Round Retrocessione

Domani inizierà la seconda fase del Campionato Nazionale di Serie A1

CATANIA – Domani inizierà la seconda fase del Campionato Nazionale di Serie A1 di pallanuoto maschile. Le 14 squadre del massimo campionato nazionale sono state divise in due gironi da 7 (round scudetto e retrocessione) sulla base della classifica raggiunta al termine del girone di andata.

L’Adr Nuoto Catania, trovandosi nella parte bassa della classifica (a quota 7 punti) è nel girone retrocessione insieme a: Iren Genova Quinto, Anzio Waterpolis, Waterpolo Metanopoli, C.N. Posillipo, Roma Nuoto e Lazio Nuoto. Nel round retrocessione, al termine della regular season (che si concluderà il 9 aprile), l’ultima scenderà direttamente in serie A2, la terzultima e la penultima spareggeranno in caso di differenza punti inferiore a 9, altrimenti anche la penultima retrocederà subito.

“Le prime due, tre partite diranno già molto su quello che sarà il proseguo di questo campionato – ha affermato il tecnico dell’Adr Nuoto Catania Giuseppe Dato –. Il Quinto è sostanzialmente salvo con 18 punti, la Lazio (ultima con un punto) non deve sbagliare nulla se vuole rientrare nella corsa salvezza, e noi e la Roma avendo entrambe sette punti in classifica possiamo sbagliare davvero pochissimo. La nostra idea di partenza è quella di evitare i play-out, poi se questa salvezza dovesse passare da quella fase ce ne faremo una ragione. Da neopromossi bisogna mettere in conto tutto, però fa rabbia pensare a tutti i punti che abbiamo perso nei minuti/secondi finali”.

I rossazzurri saranno impegnati domani alla Scuderi contro la Roma Nuoto. “Nella gara d’andata contro la Roma abbiamo perso 11-10 giocando una delle nostre peggiori partite, ma nonostante questo eravamo vicini al pareggio – prosegue il tecnico Giuseppe Dato -. Quella di domani sarà certamente una sfida equilibrata, non potrebbe essere altrimenti tra due squadre che hanno lo stesso punteggio”.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook Sport Web Sicilia e Nuoto Catania. Di seguito il calendario della seconda fase del campionato di serie A1 (round retrocessione):

Sabato 19/02/2022 ore 16.15 ADR Nuoto Catania – Roma Nuoto 16.15 P.Scuderi-Arbitri Lo Dico e Schiavo

Sabato 26/02/2022 ore 15.00 ADR Nuoto Catania – Waterpolo Metanopoli (P.Scuderi)

Sabato 05/03/2022 ore 16.30 Anzio Waterpolis – ADR Nuoto Catania

Sabato 26/03/2022 ore 15.00 Iren Genova Quinto – ADR Nuoto Catania

Sabato 02/04/2022 ore 15.00 C.N.Posillipo – ADR Nuoto Catania

Sabato 09/04/2022 ore 15.00 ADR Nuoto Catania – S.S. Lazio Nuoto (P.Scuderi)