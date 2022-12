Nuoto Catania, parla il presidente Torrisi: “Serve la giusta mentalità”

Il club catanese si prepara alla sfida contro Bogliasco

Dopo la prima vittoria stagionale conquistata alla Scuderi contro il Posillipo, la Nuoto Catania sabato 3 dicembre affronterà il Bogliasco in trasferta.

Il tecnico Giuseppe Dato ha dichiarato: “Contro il Bogliasco un’altra prova importante e altrettanto difficile. Il Bogliasco e’ una squadra in salute e gioca in una piscina con una grande storia e un pubblico caloroso. Noi cercheremo di consolidare gli aspetti positivi visti sabato contro il Posillipo e smussare ulteriormente le imperfezioni”.

Queste le parole del presidente Mario Torrisi alla vigilia del match: “Sarà una partita durissima, da giocare in un campo storicamente caldo e con un tifo incessante. Per fare il risultato bisognerà mettere in acqua il temperamento e la mentalità giusta per fare emergere le qualità del nostro gruppo. Tornare da Bogliasco con un risultato positivo probabilmente ci darebbe morale e consapevolezza per affrontare le ultime partite dell’anno e provare a mettere altri punti in cascina prima della sosta del campionato. Mi auguro, comunque, di assistere ad una bella partita che onori lo sport fra due squadre che si equivalgono. Un ricordo particolare carico di affetto e nostalgia va a Francesco Scuderi di cui domani ricorre l’anniversario della sua scomparsa. Domani sarà in acqua con noi!”

La gara verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Bogliasco 1951”.