 Nuova linea del tram a Palermo, un comitato per salvare 240 Ficus
Nuova linea del tram a Palermo, un comitato per salvare 240 Ficus

Riunione alla scuola Falcone per tutelare gli alberi di via Ernesto Basile
PALERMO – “Gli alberi di via Ernesto Basile non si toccano”. Lo dicono comitati e associazioni che si sono riuniti nella scuola Giovanni Falcone per programmare iniziative e dire no al taglio di 240 Ficus microcarpa per fare spazio alla linea C del tram e per protestare contro i ritardi per la riapertura dell’ex parco Cassarà.

“Sono temi importanti per la collettività, ma anche se invitati, nessun tecnico né assessore s’è fatto vivo, senza nemmeno comunicare eventuali impedimenti – dice Mario Guglielmino, attivista e organizzatore della giornata -. Il gruppo invierà ulteriori richieste di incontro, confidando e sperando nella scommessa del dialogo con le istituzioni e intraprendendo nel frattempo tutte le azioni necessarie a fermare un sicuro scempio, riflettendo su possibili alternative”.

