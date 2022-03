Omicidio Dezio, chiesta l’audizione in aula di Gaetano Pepi

La nota dell'avvocato Giuseppe Lipera, difensore degli imputati.

CATANIA – “All’udienza di oggi, 24 marzo 2022, avanti la Corte d’Assise d’Appello di Catania, presieduta dalla Dott.ssa Elisabetta Messina, nel processo per l’omicidio di Giuseppe Dezio, avvenuto a Vittoria il 2 febbraio 2016, il procuratore generale Andrea Ursino ha chiesto: l’audizione del Maresciallo Marcì dei Ris di Messina, l’acquisizione del CD allegato alla relazione del 26 settembre 2016 dei Ris di Messina contenente le foto degli indumenti indossati dai fratelli Pepi e del coltello nonché arma del delitto,

l’audizione di Gaetano Pepi, assolto dall’omicidio con sentenza passata in cosa giudicata, in qualità di teste, e infine l’acquisizione dei video dei luoghi effettuata dai carabinieri nell’immediatezza dei fatti e presente sul web”. Lo comunica l’avvocato Giuseppe Lipera in una nota.

Le parti civili si sono associate alle richieste del procuratore, eccetto l’escursione del teste Gaetano Pepi.

L’ Avv. Giuseppe Lipera, difensore degli imputati Antonino e Antonello Pepi, ha chiesto l’ispezione giudiziale dei luoghi, l’audizione del teste Gaetano Pepi, l’audizione del CTP Generale Luciano Garofano, perizia medico legale al fine di individuare chi dei quattro soggetti originariamente imputati sia effettivamente mancino e chiedendo comunque l’accoglimento delle richieste del P. G..

La Corte d’Assise d’Appello ha rinviato all’udienza 29 marzo 2022 per sciogliere la riserva sull’ammissione delle prove chieste dalle parti.